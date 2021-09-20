عودة 4 رواد مدنيين بعد 3 أيام في الفضاء

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

عاد أربعة رواد فضاء مدنيون إلى الأرض في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد انتهاء أول رحلة إلى المدار حول الأرض في العالم يديرها رواد فضاء هواة فقط. وهبطت كبسولتهم قبالة ساحل فلوريدا أول من أمس.

وتمثل الرحلة «انسبايريشن 4» خطوة عملاقة في السياحة الفضائية. وأطلقت الرحلة شركة سبيس اكس الأمريكية الخاصة التابعة للملياردير إيلون ماسك، بتمويل من الملياردير جاريد إيزاكمان مؤسس شركة شيفت فور بايمنتس المالية.

وانطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل كبسولة سبيس إكس دراجون من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا مساء يوم الأربعاء الماضي، ودخل المدار رسمياً بعد ذلك بنحو 50 دقيقة. وقاربت سرعة المركبة الفضائية 30 ألف كيلومتر في الساعة، لتكمل دورة واحدة في المدار حول الأرض كل 90 دقيقة خلال رحلتها.