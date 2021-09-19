الأردن.. ضبط متسولين من أصحاب الأملاك والرواتب المرتفعة

المصدر: البيان

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ضبط كوادر مكافحة التسول في العاصمة عدداً من المتسولين من ذوي الأملاك والمؤسسات والدخول المرتفعة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن أحد المتسولين يتقاضى دخلا أسريا يصل إلى 1100 دينار، كما يمتلك سيارة خصوصي فئة (تويوتا) موديل 2011.

كما ضبطت كوادر المكافحة متسولا آخر يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 393 دينار ويمتلك سيارة خاصة، اضافة الى وجود مؤسسة فردية باسمه.

وضبطت كذلك متسولا يمتلك مؤسسة فردية برأسمال 16 ألف دينار، إضافة إلى متسول آخر يمتلك مؤسسة فردية وسيارتين إحداهما موديل 2017 والاخرى موديل 2000.

وتؤكد الوزارة أن حملات مكافحة التسول مستمرة في كافة محافظات المملكة بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والادارة المحلية والامن العام وامانة عمان الكبرى والبلديات للحد من آفة التسول في مختلف المحافظات.

وتهيب وزارة التنمية الاجتماعية التأكيد على المواطنين عدم منح هؤلاء المتسولين أية مبالغ مالية حيث يمتهنون التسول للتكسب وجمع الاموال دون حاجة من خلال استدرار عطف الناس والاحتيال عليهم.