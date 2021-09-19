السعودية.. ضبط 14 شخصاً أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالرياض

المصدر: البيان

تمكنت الشرطة السعودية من تحديد هوية 14 شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية 14 شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض،بحسب وكالة الأنباء السعودية،

وقال خالد الكريديس أن الذين ظهروا في مقطع الفيديو، مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

