شرب الماء يومياً.. قاعدة صحية جديدة أصوب وأنفع

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

أفادت مجلة «دومينو» الأمريكية، بأن الترطيب طويل الأمد، هو أفضل ما يمكننا القيام به للوقاية من الأمراض المزمنة. وعلى الرغم من أن قاعدة شرب ثمانية أكواب من الماء يومياً شائعة، إلا أنه لا يوجد رقم واحد يناسب الجميع، والقاعدة العامة الجديدة، هي نصف الوزن بالأوقية.

فعلى سبيل المثال، إذا كان وزنك 54 كيلوغراماً، فأنت بحاجة إلى 1.7 لتر من الماء يومياً. ويمكن أن يتسبب نقص الماء في الإرهاق الشديد، وضعف الذاكرة، والدوخة والإمساك، وحتى تقلبات المزاج.

لكن الماء يمكن أن يأتي بفوائد فورية، حتى في غضون 10 دقائق أو أقل، حيث يمكن الشعور بتحسن في تقلصات العضلات وتخفيف الصداع. وفي غضون سبعة أيام من ترطيب الجسم بشكل صحيح، تقل الأوجاع والآلام، وتصبح حركة الأمعاء أكثر تنظيماً. ويتحسن صفاء البشرة، فالجفاف يمكن أن يؤدي إلى تجعد أو ترهل الجلد، فضلاً عن انخفاض قوة العضلات.