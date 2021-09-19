«العزل».. وسم يميّز الإبل والمواشي

المصدر: رصد وتصوير - عبد الله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة، ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن "العزل".

«العزل»، هو الكي أو الوسم على الجمال، يقوم به أشخاص متخصصون في هذا الشأن، وهو يمثل العلامة الفارقة بين أبناء الصحراء، ولكل قبيلة عزل خاص بها، يميزها عن بقية القبائل، وذلك تفادياً لاختلاط «الحلال»، وتفادياً لنشوب الخلافات بين القبائل، ويعد العزل بالنسبة لأبناء الجزيرة العربية من أصحاب الإبل والمواشي، الوسيلة المتفق عليها لتمييز الأملاك عن بعضها، وهو تقليد عربي قديم، اتخذوه شعاراً لهم، حيث يعد من الناحية العرفية والقانونية والقضائية من وسائل إثبات الملكية.

كما يضع أبناء القبيلة الواحدة عزلاً آخر على حلاله، مع عزل القبيلة الخاص.