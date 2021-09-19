مصر.. حبس فتاة "كائن الهوهوز" وصديقها 3 سنوات بتهمة نشر الفجور

المصدر: البيان

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس فتاة الشهيرة بـ"كائن الهوهوز" وصديقها 3 سنوات مع النفاذ، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة التحريض على الفسق والإخلال بالآداب العامة، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح على "تيك توك"، وفقاً لموقع مصراوي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريباً، وأن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر يصغرها بـ10 أعوام، وادعى زواجه منها لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على "تيك توك".

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على فتاة "كائن الهوهوز"، وصديقها، أثناء اختبائهما بإحدى الشقق السكنية بالإسكندرية، بعد البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف التكسب المادي.