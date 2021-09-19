«شيف الملوك» يكشف عن الطبق المفضل للعاهل السعودي

المصدر: البيان

كشف الطباخ السعودي توفيق القادري عن الأطباق المفضلة التي يحبها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبعض ملوك المملكة العربية السعودية السابقين.

وأوضح القادري، خلال لقائه أمس في قناة «الإخبارية»، أن العاهل السعودي يفضل «المنتو والفرموز واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني»، إضافة إلى بقية الأكلات الحجازية بصفة عامة التي يعدها له بنفسه.

وقال «شيف الملوك» إنه سبق له أن طبخ لعدد من ملوك السعودية الراحلين، من بينهم الملك فهد والملك عبد الله، مشيراً إلى أنهما كانا يفضلان الأكلات الحجازية أيضاً من مكة والمدينة المنورة وجدة.

وأضاف أنه طبخ أيضاً لبعض الزعماء العرب مثل الراحل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، وغيرهم من زعماء العالم كالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وحكى أن السلطان قابوس كان يطلب منه أكلة «القنبوري» العمانية، منوهاً بأنه كان يجيد طهيها إلى حد كبير.