تعثر على إصبع بشرية داخل وجبتها بأحد المطاعم

المصدر: وكالات

فوجئت سيدة بشيء غريب أثناء تناولها وجبة في أحد المطاعم للوجبات السريعة في بوليفيا، حيث وجدت إصبعاً مقطوعة في الشطيرة التي كانت تأكلها من مطعم "هوت برجر" في مدينة سانتا كروز.

ونشرت السيدة ستيفاني بينتيز عبر حسابها الشخصي على "الفيسبوك"، صورة للإصبع ووجبة الطعام، معلقة أسفل المنشور قائلة: " أثناء تناولي الطعام، وجدت هذا الإصبع في الوجبة". تواصل مدير المطعم للتحدث معها، حيث عرض عليها تقديم أي شئ تريده كتعويض، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت، أن المطعم واصل عمله بشكل اعتيادي وكأن شيئاً لم يحدث على الإطلاق، وأن أحد عمال المطعم قد فقد جزء من سبابته أثناء تحضير اللحم، وقرر نائب وزير الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستهلكين، إغلاق فرع المطعم مؤقتاً، وفرض غرامة مالية على الشركة صاحبة المنشأة.