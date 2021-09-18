يهدد بتفجير مجمع محاكم في مصر لتأجيل النظر في قضية

المصدر: البيان

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في تحديد هوية متهم نشر رسائل تهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا.

واعترف المتهم، الذي يعمل محامياً، بأنه قام بذلك التصرف الإجرامي الغريب بهدف تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله، وذلك حسبما ذكر موقع «صدى البلد».

وكانت وزارة العدل قد تلقت إخطاراً من أمن مجمع محاكم المنيا بالعثور على منشورات تفيد وجود متفجرات بالمبنى، فقرر المستشار عمر مراون، وزير العدل، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أنه حرصاً على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال، وتم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت أنه بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، جرى تمشيط كل الغرف ومحيط المحكمة ومسحها، فتبينت سلبية البلاغ.

وانتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، ولم تصدر أحكام غيابية أو شطب دعاوى تجاه المتغيبين حفاظاً على حقوق المتقاضين.