السعودية.. القبض على 4 أشخاص أشعلوا النار في رجل لتصوير مقطع فيديو

المصدر: البيان

ألقت الشرطة السعودية القبض 4 سعوديين كانوا قد نشروا مقطعاً مصوراً يظهر خلال احتجازهم لشخص عنوة وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على "4" سعوديين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وأوضح متعب الخميس أن هذا الفعلة ينطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشار متعب الخميس الى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.