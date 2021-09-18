ضبط 197 كيلوجراماً من الحشيش المخدر في سيارة سعودي

المصدر: البيان

تمكنت السلطات الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات في السعودية من ضبط 197 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها سعودي .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط "197" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها سعودي في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.

وأضاف نايف حكمي، تم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.