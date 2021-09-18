مصر.. والدان يقتلان ابنهما أثناء تأديبه

المصدر: البيان

ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على عامل وزوجته لتورطهما في قتل ابنهما أثناء تأديبه بمصر القديمة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول مراهق عمره 15 سنة، جثة هامدة وعلى جسده آثار اعتداء بالضرب،بحسب اليوم السابع المصرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة والديه، حيث تعديا عليه بالضرب بسبب سوء سلوكه ولكنه توفي في أيديهما.