ليلة أولى لسياح الفضاء في مدار الأرض

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أمضى أربعة سياح فضاء أمريكيين يومهم الأول في مدار الأرض في مركبة من إنتاج «سبايس إكس» فأجروا تجارب علمية وتحدثوا إلى مرضى سرطان في أحد المستشفيات بعد إقلاعهم من قاعدة كاب كانفيرال، أول من أمس.

وتمكن الأطفال في مستشفى سانت جود لمرضى السرطان من التحدث إلى طاقم الرحلة «إنسبيرايشن 4» و«طرحوا عليهم سؤالاً يراود الجميع: هل هناك أبقار على القمر؟»، على ما كتب المستشفى في تغريدة.

و«إنسبيرايشن 4» هي أول مهمة فضائية ركابها مواطنون عاديون وليسوا رواد فضاء متمرسين.

وقالت شركة «سبايس إكس»التي يملكها إلون ماسك إن طاقم الرحلة «دار حول الأرض خمس مرات ونصف المرة، وأجرى أول سلسلة من الأبحاث العلمية، وتناول بعض وجبات الطعام» قبل أن يخلد إلى النوم.

وأشار ماسك في تغريدة أيضاً إلى أنه تحدث إلى أفراد الطاقم و«كل شيء يسير على ما يرام».

وهم سينتقلون الآن إلى قبة كبسولة دراغون الضخمة المصنوعة من الزجاج التي أقيمت لتوفير منظر بـ 360 درجة للركاب. وحلت هذه القبة محل النظام الذي يستخدم عادة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

ويدور أفراد الطاقم وهم جميعاً هواة في مدار حول الأرض على ارتفاع 590 كيلومتراً.