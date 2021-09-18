رسم لفان غوخ يعرض للمرة الأولى

المصدر: (أمستردام - أ ف ب)

عُرض رسم لفان غوخ، كان محفوظاً في مجموعة هولندية خاصة منذ أكثر من مئة سنة للمرّة الأولى أمام الجمهور، الخميس الماضي، بمتحف الفنان في أمستردام.

وقال تييو ميدندورب المسؤول في متحف فان غوخ في أمستردام لوكالة فرانس برس «هي المرّة الأولى التي يقدّم فيها هذا العمل للجمهور. ولم يسبق أن عُرض في أيّ مكان آخر»، موضّحاً أنه «جزء من مجموعة هولندية خاصة حُفظ فيها طويلاً وهي المرّة الأولى التي تتسنّى لنا رؤيته».

وهو رسم أوّلي صغير بالقلم أُنجز في نوفمبر 1882 في بدايات مسيرة الرسّام في هولندا، وهي فترة لا يُعرف عنها الكثير وتثير اهتماماً متزايداً.

ويظهر هذا العمل الذي يحمل اسم «رسم أوّلي للقرويّ المنهك» قرويّاً عجوزاً منهكاً وحزيناً يجلس محدودب الظهر على كرسي من خشب ويضع رأسه بين يديه. ويملك المتحف رسماً آخر مشابهاً في مجموعاته تحت اسم «قرويّ منهك».

وقد لجأ أصحاب الرسم، وهي عائلة هولندية اشترته سنة 1910، إلى المتحف لتأكيد صحة نسبه بعد نداء أطلقته المؤسسة لهواة الجمع لإثراء قاعدة البيانات الرقمية وسجّل المتحف. وأكّد خبراء صحّة نسبه إلى فان غوخ، وهو حدث «نادر جدّاً»، على ما أفادت مديرة المتحف إيميلي غوردنكر.