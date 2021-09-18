حديقة تبدأ تطعيم الحيوانات ضد «كورونا»

المصدر: (فيلادلفيا -د ب أ)

أصبحت «تشارلي» أنثى الليمور حلقية الذيل هذا الأسبوع أول حيوان يتلقى تطعيماً خاصاً ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حديقة حيوانات فيلادلفيا.

وقالت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر» إن تشارلي كانت جزءاً من مجموعة من 10 حيوانات، من بينها أربعة حيوانات أخرى حلقية الذيل، وأربعة من حيوانات غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية، وإنسان الغاب السومطري، للحصول على جرعاتهم من التطعيم.

وسيحصل في غضون الأسابيع المقبلة 113 حيواناً في ذات الحديقة على اللقاح الذي يحتوي على جرعتين من شحنة مكونة من 240 جرعة قدمتها «زويتس»، وهي شركة تابعة سابقاً لشركة فايزر ومقرها نيو جيرسي وتقوم بتطوير أدوية للحيوانات.

وعلى الصعيد الوطني، كانت هناك حالات موثقة من الحيوانات بحدائق الحيوان أصبحت مريضة بكوفيد 19، بما في ذلك الغوريلا وفهود الثلج والنمور في حديقة سان دييجو وحديقة سفاري، وفي الأسبوع الماضي فقط في حديقة أتلانتا تبين إصابة حيوانات غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية بالفيروس.