حقيقة استبدال درجات طالبة بالثانوية العامة في مصر

المصدر: البيان

كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر عن حقيقة استبدال درجات طالبة بالثانوية العامة أثناء رصدها في الكنترول.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن الطالبة كانت «مقسمة» السنة الدراسية من العام الماضي، وكانت ناجحة في الأحياء والجيولوجيا والعربي واللغة الأجنبية الثانية.

وقال حجازي، حسبما ذكر موقع «مصراوي»، إن الطالبة حصلت على 57 درجة في مادة الأحياء، وبعدما قدَّمت تظلماً العام الماضي، حصلت على درجة ونصف درجة زيادة لتصبح درجاتها 85.5 في المادة نفسها.

وأضاف: «عقب إعلان النتيجة هذا العام، أرسل الكنترول المركزي بياناً بدرجات الطلاب، ولكن أرسل درجات الطالبة في مادة الأحياء 57 درجة بدون إضافة درجات التظلم».

وتابع: «من ثم قامت الطالبة بتقديم شكوى إلى الكنترول، وعند فحصها تم اكتشاف الخطأ وتعديل درجتها إلى 58.5».

وأكد أنه تم الاتصال بالكنترول لتعديل درجة الأحياء بناءً على التظلم، وأحيل الموضوع إلى التحقيق.

كانت رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة طالبة في مصر تدعي استبدال درجاتها في الكنترول.