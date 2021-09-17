مصر.. القبض على شاب تحرش بفتاة وضربها

المصدر: البيان

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على الشاب المتهم بالتحرش والتعدي بالضرب على فتاة يوستينا وسط القاهرة.

وتلقت قوات الأمن بلاغاً من فتاة، بتعرضها للتحرش، وضربها أمام المارة، ،وواصل التعدي عليها وأصابها في وجهها، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتم القبض على الشاب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات،بحسب القاهرة 24.

وقال الفتاة يوستينا إنها خلال مرورها من شارع 26 يوليو بوسط القاهرة، تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيا، وبسبب رفضها مضايقاته التى استمرت عدة دقائق، طالبته فيها بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وبدأ في ضربها.

وأشارت يوستينا إلى أن المتحرش ضربها في مكان إجراء عملية جراحية بوجهها وفي جسدها بأكمله، وظهرت بالصور مناطق لونها أزرق في جسدها إثر الضرب.

وتابعت: "أنا اتبهدلت بسبب الضرب اللي ضربهولي، وبعد مدة الناس اتلمت وخرجوني من تحت إيده".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "حق يوستينا"، وسرد الوسم قصة تعرض فتاة للتحرش في منطقة وسط القاهرة.