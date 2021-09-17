مصر.. شاب يقتل والده ويعيش مع جثته يومين

المصدر: البيان

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر، تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على قتل والده المقعد.

وتفصيلا، ورد بلاغ لمركز شرطة أوسيم يفيد بعثور سيدة على جثة شقيقها المقعد والبالغ من العمر 46 عاما، والذي كان يقيم مع ابنه الوحيد بعد وفاة زوجته.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية، فإن السيدة اتهمت نجل المتوفى، بقتل والده، لأنه كان يتعدى عليه بالضرب والتعذيب، بسبب معاتبة الضحية للمتهم على إدمانه للمخدرات.

وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الضحية مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وعلى جسده أثار تعذيب في مختلف أنحاء جسده، وتبين اختفاء نجله، المشتبه فيه بارتكاب الواقعة.

وتمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من الضحية بسبب معاتبته له على إدمانه للمخدرات.

وأضاف المتهم في اعترافاته بأنه أمسك بزجاجة وذبح والده القعيد، وعاش مع جثته يومين.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.