السعودية.. إحالة أستاذ جامعي للتحقيق بشأن الإساءة لطلابه

المصدر: البيان

أعلنت جامعة الطائف في السعودية، الخميس، استدعاء أحد أساتذتها من أجل التحقيق بشأن تصريحات أصدرها أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيها عن تحيزه للطالبات وإطلاق عبارات مسيئة تجاه طلابه.

وقالت جامعة الطائف في بيان إنه "إشارة إلى المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، والمتضمن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه؛ تؤكد الجامعة رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثّل الجامعة ومنسوبيها".

وأكدت الجامعة في بيانها "إحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه".