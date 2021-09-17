هبوط اضطراري لأغلى قاذفة في التاريخ يتسبب بأضرار جسيمة.. فيديو

المصدر: البيان

تم إغلاق المجال الجوي والمنطقة المحيطة بقاعدة "وايتمان" الجوية في ميسوري بعد هبوط اضطراري نفذته القاذفة الشبحية B-2 Spirit.

وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأمريكي أن الطائرة أصيبت أثناء الهبوط. ووقع الحادث في 14 سبتمبر الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي.

لم يكن هناك حريق ولا إصابات ويتم التحقيق في الحادث.

منذ وقوع الحادث، تم إغلاق المجال الجوي فوق قاعدة "وايتمان" الجوية أمام الرحلات الجوية على ارتفاع يصل إلى 2500 متر داخل دائرة نصف قطرها 10 كم. كما أن الوصول برا إلى القاعدة محظور أيضا، وفق "سبوتنيك".

وتعد القاذفة B-2 Spirit، المعروفة بـ"الشبح" من أغلى الطائرات في التاريخ، إذ يتجاوز ثمن الواحدة منها 2.1 مليار دولار.

هبوط اضطراري لأغلى قاذفة في التاريخ يتسبب بأضرار جسيمة.. فيديوhttps://t.co/5DaqELPbdG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/b7IFQO2VmS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 16, 2021