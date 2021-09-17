تعرّف إلى أذكى الشعوب عربياً وعالمياً

المصدر: البيان

كشف مؤخراً عن قائمة بترتيب أذكى الشعوب العربية (حسب مقياس الـ IQ)، بناءً على دراسة أجريت بين 2002-2006 من قبل عالم النفس البريطاني ريتشارد لين والبروفسور الفنلندي تاتو فانهانين، حيث شملت الدراسة أكثر من 80 بلدا.

جدير بالذكر أن الباحثين قد لاحظا في الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الدخل القومي ومستوى الذكاء كما لاحظوا وجود ترابط بين مستوى الذكاء ومعدلات النمو الاقتصادي والثروة القومية.

فعلى الصعيد العالمي، احتلت هونغ كونغ المركز الأول عالميًا، محققة متوسط ذكاء يبلغ 108 نقاط، بينما جاءت كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية في المراتب الثانية والثالثة على التوالي، وحلت جمهورية غينيا الاستوائية في المرتبة الأخيرة باعتبارها أقل دولة على مقياس الذكاء (أي كيو) على مستوى العالم.

وعربيا جاء في المرتبة الأولي العراق، الذي حقق 87 نقطة على مقياس الذكاء، وحلت الكويت في المركز الثاني، حيث حصلت على 86 نقطة، واليمن في المرتبة الثالثة، بمتوسط نقاط ذكاء يقارب من 85 نقطة.

وفي المركز الرابع تعادلت أربع دول عربية، لتحقق شعوبها نقاطا متساوية على مقياس الذكاء، وهي الأردن والمغرب والإمارات والسعودية، حصل كل منها على متوسط ذكاء يبلغ 84 نقطة.