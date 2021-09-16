القبض على سعودي اعتدى على زوجته في مرفق عام

المصدر: البيان

ألقت السلطات الأمنية السعودية، القبض على رجل ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على امرأة " زوجته" بأحد المرافق العامة في محافظة الخرج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف بان الرجل مواطن في العقد الرابع من العمر، وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.