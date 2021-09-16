السعودية.. القبض على شخص تحرش بامرأة في أبها

المصدر: البيان

ألقت شرطة منطقة عسير في السعودية القبض على قائد مركبة تحرش بامرأة بمدينة أبها.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن الجهات الأمنية في المنطقة تمكّنت من القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتحرّش بامرأة ويضايقها على أحد الطرق الرئيسية بمدينة أبها.

وأوضح المقدم زيد الدباش أن قائد المركبة مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.