إيلون ماسك يثير الجدل مجدداً بتغريدة

المصدر: (دبي - البيان)

عاد إيلون ماسك ليثير الجدل من جديد بتغريدة عبر حسابه على «تويتر» صدمت الكثير من متابعيه. ويوم الثلاثاء 14 سبتمبر، كتب الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»: «أنا لا أقول إن هناك أجساماً طائرة مجهولة (UFOs).. ولكن هناك أجساماً طائرة مجهولة»، ما أشعل جدلاً عبر «تويتر»، حيث علّق العديد من متابعي ماسك على هذه التغريدة وهم في حيرة من أمرهم.

وكتب المستخدم حياتاً على «تويتر»: «مع كل رحلات «سبيس إكس» التي قمت بها!.. أنا متأكد من أن لديك الكثير من الشاشات في غرفة مظلمة، حيث تستمر في مشاهدة صور كاميراتك. لكن السؤال هو: هل تراقب وكالة ناسا ذلك أيضاً؟ أطلق الأسرار إيلون. الحياة قصيرة جداً».