أقوى مغناطيس نووي «مصدر طاقة لا ينضب»

المصدر: (دبي - البيان)

اتخذ العلماء من معهد ماساتشوستس خطوة سبعة أميال على طريق إنشاء مفاعل نووي حراري عملي، بصفته مصدراً لا ينضب للطاقة.

وابتكر العلماء نوعاً من المغناطيس استناداً إلى مواد فائقة التوصيل وعالية الحرارة. وفي الاختبارات التي أجريت في 5 سبتمبر الجاري أنتج المغناطيس حقلاً مغناطيسياً بشدة توتر 20 تسلا، ما يزيد بمقدار مليون مرة على توتر الحقل المغناطيسي للأرض. ولا يعد هذا الإنجاز رقماً قياسياً بأي حال من الأحوال، ولكن الميزة الرئيسة للمغناطيس الجديد هي أبعاده، إذ بلغ قطره بضعة أمتار فقط.