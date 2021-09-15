مصر.. إلقاء القبض على عصابة يتزعمها أمين شرطة سابق

المصدر: البيان

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على تشكيل عصابي مؤلف من 3 أشخاص، بعد إقدامهم على خطف شاب وسرقة مبلغ مالي كبير منه.

وأظهرت التحريات قيام أفراد العصابة بخطف شاب وسرقة مبلغ مالي عبارة عن نصف مليون جنيه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وبحسب رجال الأمن فأنه تم ضبط العصابة عقب تبادل إطلاق النار أثناء مرورهم بكمين المنيب، وجرى التحفظ على الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم.

ودلت التحقيقات أن بين المتهمين أمين شرطة موقوف عن العمل، وكونوا تشكيل عصابي؛ لسرقة المواطنين وكانوا في طريقهم للتخلص من الشاب، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطهم.