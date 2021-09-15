السعودية تنفذ حكم القصاص لمقيم مصري قتل امرأة وأحرق جثمانها

المصدر: البيان

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، حكم القصاص حدا بحق عصام محمد هلال علي - مصري الجنسية- لإقدامه على قتل عائشة مصطفى محمد البرناوي (مقيمة بطريقة غير نظامية) وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم القصاص بحق عصام محمد هلال علي في منطقة المدينة المنورة، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقّه صكٌ يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حداً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وفقا لصحيفة عكاظ.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم بسجون منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعيّ سيكون مصيره.