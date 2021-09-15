الكويت.. إلزام امرأة بتعويض زوجها بعد إصابته بالعمى إثر اكتشافه لخيانتها

المصدر: البيان

قضت المحكمة المدنية في الكويت، بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية.

ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، تتلخص دعوى المحامية إيلاف الصالح أن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتفا آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلا وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.

وبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار، طالبت المحامية إيلاف الصالح بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم وصورة من إشهار المخالعة فضلا عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.