فيديو طريف.. عملية فدائية لديك وماعز لإنقاذ دجاجة من براثن صقر جارح

المصدر: البيان

في فيديو طريف نشره أحد المزارعين في هولندا، يظهر انقضاض صقر على دجاجة بنية اللون كانت تجلس على العشب وسط الحقل في المزرعة، وبينما يحاول الصقر افتراس الدجاجة هجم عليه الديك محاولاً تخليص الدجاجة وتبعه ماعز ضرب الصقر بقرنيه؛ حتى اضطر إلى ترك الفريسة والهروب من المكان.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 5 سبتمبر الجاري، حين كان الهولندي ياب بيتس (59 عامًا)، في مزرعته بمقاطعة جيلدرلاند وسط هولندا.

ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، لحظة انقضاض الصقر الضخم على دجاجة بنية اللون كانت تجلس على العشب، وقد تَمكّن الصقر من اقتناص الدجاجة رغم مقاومتها حتى تطاير الريش حولهما.

وفي اللحظة الحاسمة اندفع أحد الديوك، وظل ينقر الصقر حتى أربكه، ومنح الفرصة لبقية الحيوانات للتحرك ومحاولة تخليص الدجاجة، وهنا تندفع الماعز من الجانب الآخر للحقل، وانقض بقرنيه على الطائر الجارح، الذي أصابه الارتباك الشديد حين وجد نفسه في مواجهة الديك والماعز، فآثر السلامة والهروب.

وتعليقًا على الحادثة، قال المزارع بيتس، الذي يعيش مع زوجته كارينا: "خرجتُ بسرعة عندما سمعت الصراخ والصياح وأصوات الفوضى في المزرعة؛ لكن كان كل شيء قد انتهى، وحين شاهدت الفيديو، الذي لم يزد عن 17 ثانية، شعرت بالفخر لما فعله الديك والماعز دفاعًا عن دجاجتنا، لقد أصيبت بإصابات طفيفة وهي بحالة جيدة".

وقد تمت مشاهدة اللقطات المذهلة لعملية الإنقاذ أكثر من 447 ألف مرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أشاد الناس بالماعز وقارن بعضهم عملية الإنقاذ بما يحدث في أفلام "مغامرات ديزني".