السعودية.. القبض على مواطن دهس فتاتين في القصيم

المصدر: البيان

ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على شخص دهس فتاتين بمركبته في أحد الأحياء السكنية.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على قائد مركبة ظهر خلال مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بدهس فتاتين في أحد المناطق السكنية بالقصيم وهرب من موقع الحادثة.

وأوضح المقدم بدر السحيباني أن الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.