قتل مئات الدلافين في مضيق بحري في جزر فارو

المصدر: د ب أ

تم دفع مئات الدلافين إلى مضيق بحري في جزر فارو وقتلها، وفقا لتقارير إعلامية ودعاة حماية البيئة.

ووفقًا لإذاعة فارو "كيه في أف"، تم قتل أكثر من 1400 دولفين في سكوليفيور مساء الأحد.

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الدنماركية أمس الثلاثاء، أعاد الحدث إثارة الجدل المحلي بشأن صيد الحيتان التقليدي. ويُطلق على هذا الصيد اسم "جريندادراب" وتتم ممارسته منذ قرون في الجزر الواقعة في شمال المحيط الأطلسي، التي تعد جزءا من المملكة الدنماركية ولكنها تتمتع بالاستقلال الذاتي إلى حد كبير.

وحتى الرئيس السابق لجمعية صيد الحيتان في جزر فارو قال لإذاعة "كيه في أف"، إن قتل مثل هذا العدد الكبير من الدلافين كان أمرا مفرطا.

ويخشى الرئيس الحالي للجمعية على سمعة جزر فارو. وقال لموقع "إن دوت فو" الإلكتروني إن الوقت قد حان لطرح مناقشة جادة بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في السماح بصيد الدلافين.