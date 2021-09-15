أدراج غريبة تعرّض صاحب منزل للسخرية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

احتلت صورة نشرها أحد الراغبين في بيع منزله في بروكلين، ماين، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت طريقة الترتيب الغريبة التي اعتمدها صاحبها موجات من الضحك والتعليقات الساخرة. وذكر موقع «ميرور» أن المنزل يتألف من سبع غرف نوم ومعروض للبيع مقابل 3.2 ملايين جنيه استرليني. إلا أن الملفت في الأمر كانت صورة نشرها المالك للأدراج.

حيث صنف الأغراض بكتابة المحتويات على الدرج نفسه. وتنوعت التصنيفات بين سراويل قصيرة رائعة، وسراويل قصيرة فائقة الروعة، وقمصان للمدينة وقمصان للعمل وسراويل من دون ترقيع. وحمل ذلك كثر إلى الإعراب عن استغرابهم، فكتب أحد رواد مواقع التواصل معلقاً: «لقد تركتني تلك الأدراج في حالة ذهول، يا لها من طريقة مثالية للترتيب، ما الذي يحتاجه المرء أكثر؟» وعلق آخر: «إن واقع أني لن أتمكن من معرفة ما الذي يحتويه درج السراويل القصيرة يصيبني بالحنق ببساطة».