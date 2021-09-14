مصر.. طبيب «السجود للكلب» أمام المحاكمة الجنائية

المصدر: البيان

أحال النائب العام المصري الطبيب المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«السجود للكلب» إلى المحاكمة الجنائية.

وشمل قرار النائب، ثلاثة متهمين: طبيبين وموظف بمستشفى خاص، لقيامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، حسبما ذكر موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

وأوضحت النيابة أن المتهمين أمروا المجني عليه بالسجود لحيوان يملكه أحدهم، مستغلين سلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية، الأمر الذي يُعدُّ اعتداءً على المبادئ والقيم.

كما أقدم المتهمون، وفق بيان النيابة، على انتهاك حياة المجني عليه الخاصة، فنشروا تصويراً للواقعة عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، مستخدمين حساباً خاصاً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت التحقيقات أدلة وإقرارات للمتهمين بارتكاب الواقعة، إضافة إلى شهادة المجني عليه وشاهدين.