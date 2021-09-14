الأردن: سيدة تطعن زوجها العجوز في ظهره

المصدر: البيان

بعد تفاقم الخلاف بينهما، أقدمت سيدة أردنية على طعن زوجها السبعيني في ظهره بأداة حادة دون أن تؤدي الطعنة إلى قتله.

وقال مصدر في مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الثلاثاء، إن شخصا تعرض ليلة أمس الإثنين للطعن بأداة حادة حسب ادعاءه، من قبل زوجته في منطقة الظهر على إثر خلافات عائلية بينهم.

وبحسب المصدر فقد تم إسعاف الرجل السبعيني إلى مستشفى اليرموك، مشيرا إلى أن حالته العامة متوسطة.

ولفت المصدر إلى أنه تم ضبط الزوجة والأداة التي استخدمتها، مؤكدا أن التحقيق معها جاريا تمهيدا لتحويلها إلى القضاء.