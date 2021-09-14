سان فرانسيسكو تمنح المجرمين 300 دولار شهرياً حتى لا يطلقوا النار

المصدر: البيان

ستطلق مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اعتباراً من شهر أكتوبر 2021 برنامجاً يتضمن دفع مبلغ 300 دولار لأفراد من عصابة في المدينة حتى لا يطلقوا النار على الناس بقدر الإمكان.

قالت صحيفة "سان فرانسيسكو إكزامينر" في 30 أغسطس 2021 إنه وبالنظر إلى الزيادة المقلقة في معدل جرائم القتل في المدينة، والتي بلغت 21 جريمة منذ بداية العام مقارنة بـ 14 لعام 2019 بأكمله، فقد تقرر إطلاق برنامج مالي غير تقليدي.

وبحسب تقرير رسمي نقلته الصحيفة، فإن غالبية المتورطين في العنف المسلح، سواء كانوا من مطلقي النار أو من الضحايا، مرتبطون بشكل مباشر باثنتي عشرة عصابة تعمل في المدينة.

ولذلك ستبدأ سان فرانسيسكو في دفع 300 دولار شهرياً لأفراد معينين ينتمون إلى هذه الجماعات الإجرامية حتى لا يطلقوا النار على بعضهم وعلى أي من السكان. ويمكن للمشاركين في البرنامج أيضاً كسب 200 دولار إضافية شهرياً إذا سعوا بنشاط للحصول على عمل أو استوفوا شروط إطلاق سراحهم في حالة المعتقلين السابقين.

وبحسب ديفيد محمد، المدير التنفيذي للمعهد الوطني لإصلاح العدالة الجنائية، فإن "الغرض من هذا البرنامج هو أن نقول إننا سنستثمر الموارد في شاب يبلغ من العمر 25 عاماً تم القبض عليه ثماني مرات وحصل على إفراج مشروط ويفخر بكونه عضواً في عصابة في حيه ولا يسعى إلى تركها. البرنامج الجديد ليس تقليدياً وقد لا يكون مقبولاً المعنى السياسي ولكن هذا ما يجب القيام به للحد من عنف السلاح".

من المتوقع أن تبدأ المنحة في أكتوبر كبرنامج تجريبي محدود. وسيكون هناك حوالي عشرة مشاركين فقط في البداية ثم 30 بحلول نهاية العام. وإذا نجح المشروع، سيكون هناك 200 إلى 300 مشارك في المجموع.