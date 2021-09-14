المصدر: البيان

فازت صورة الصبي جامع الماء بجائزة مسابقة صور اليوم العالمي للعمل الإنساني للعام 2021.

الصورة توضح كيف يحاول صبي جمع الماء في بركة صغيرة في طقس جاف أثر على الأراضي الزراعية في جنوب فيتنام، وتسبب في معاناة المزارعين المحليين من قلة الإنتاج وانخفاض الدخل.

يذكر أن مسابقة صور اليوم العالمي للعمل الإنساني للعام 2021، تنظم سنوياً من طرف قناة (CGTN) الصينية.

واليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم مخصص للاعتراف بمجهودات العاملين في المجال الإنساني وأولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب المساعدات الإنسانية.

وحدد اليوم بيوم 19 أغسطس من كل عام، وعين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من الرعاية السويدية - قرار الجمعية العامة رقم (A/63/L.49) الخاص بتعزيز وتنسيق المساعدة في حالات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.

و19 أغسطس يصادف اليوم الذي قتل فيه الممثل الخاص للأمين العام في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو و21 من زملائه في تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد.