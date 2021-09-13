كورونا تزيد محيط خصر البريطانيين وترفع الطلب على محلات الخياطة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

شهدت محلات الخياطة والملابس الرسمية بلندن، أخيراً، قفزة في الطلب من موظفين عائدين إلى إشغالهم، بما في ذلك طلبات لتعديل قياس ملابسهم بسبب التغيير الذي طرأ على محيط خصرهم أثناء الإقفال.

فشهد متجر "كاد أند ذا داندي" في شارع سافيل رو، زيادة نسبتها 30% في الأعمال الأسبوع الماضي وحده.

وفي تعليق على ذلك، قال المؤسس المشارك في المتجر، جيمس سليتر، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "حدث تحول كبير. فالجميع الآن في عقلية العودة إلى العمل وتصميم بدلات جديدة. ويوجد قلة قليلة من الناس ممن حافظوا على حجمهم نفسه أثناء الإقفال، مضيفاً إن بعضهم فقد وزناً بفضل أنظمة اللياقة الصحية، وهذا الأمر بالنسبة له قد يكون الفارق بين تناول وجبات غداء الشركات من عدمه".

بدوره، قال صانع القمصان في شارع جيرمين، تشارلز تيرويت، إنه شهد ارتفاعاً وقدره 220% في بيع البدلات في المتجر الأسبوع الماضي، حيث أكد المؤسس: "الناس ذهبوا في اتجاهين، بعضهم بات أكثر لياقة وبعضهم أكثر بدانة، وهم ينفقون أكثر على البدلات بعد الادخار أثناء الاقفال".

وكانت الصحة العامة في إنجلترا قد أفادت بأن أكثر من 40% من البالغين في البلاد اكتسبوا وزناً أثناء الوباء، بمتوسط زيادة 3 كيلوغرامات.