نحاتة الزبدة تتقاعد بعد ربع قرن من الإبداع

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نصف قرن أمضتها النحاتة ليندا كريستنسن البالغة اليوم 79 عاماً من العمر في نحت الوجوه على كتل ضخمة من الزبدة، حيث تسلم مايكل أنجلو مينيسوتا العدّة إلى جيري كولزر ليمضي في رحلة نحت ملكة الحليب، أميرة درب التبانة كاي وقد أنجزت منها 500 على امتداد رحلتها الفنية الممتدة لما يزيد على خمسة عقود من الزمن. وحوّلت آخر كتلة من لزبدة تزن 90 رطلاً إلى تحفة كريمية الشهر الماضي على من قلب الاستديو الزجاجي الخاص بها.

وأشار موقع "سي بي إس نيوز" إلى أن الأمور قد تبدّلت اليوم للنحاتة المقبلة على الثمانين وكانت قد غادرت شتاء مينيسوتا إلى كاليفورنيا ولم تعد يداها تتحملان برودة قمرة نحت الزبدة كما كانت يوماً. ووقع الاختيار على كولزر أستاذ الفنون من ليتشفيلد مينيسوتا ليكون خليفة لها، علماً أنه "يصعب أن تجد شخصاً من مينيسوتا لا يعرف عن ملكة الحليب." تقول كريستنسن.

وأطلقت على السكين الذي لطالما استخدمته لنحت التماثيل النصفية من كتل الزبدة المملحة "المخلص العتيق".