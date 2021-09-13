تجبر ابنتها على القفز فوق الحبل 3000 مرة في اليوم لتجعلها أطول

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أجبرتها أمها على القفز 3000 مرة في اليوم فوق الحبل لتكسب طولاً أكثر فأصيبت فتاة ال 13 عاماً من مدينة هانغتشو بمقاطعة جيجيانغ الصينية بالتنكس العظمي الغضروفي لأحدوبة الظنبوب. وقد اشتكت الفتاة، وفق موقع "أوديتي سنترال" لأمها الشعور بألم في الركبتين إلا أن الأخيرة اتهمتها بالكسل. لكنها وبعد تفاقم الحالة وتزايد العوارض سوءاً اصطحبتها إلى الطبيب. وبالرغم من أن الأطباء استبعدوا بعد إجراء فحص فيزيولوجي وجود إصابة في غضروف الهلالة المليف في مفصل الركبة، إلا أنهم حذروا الأم من إمكانية تسبب فرط التمارين بإصابات لدى الأولاد. ويبلغ طول الفتاة يوان يوان 1.58 سنتمتراً ووزنها 120 كيلوغراماً. وقد تأملت الأم أن تدفع التمارين الرياضية بالابنة لبلوغ 160 سنتمتراً وأن تخسر من وزنها الزائد "لتصبح أكثر نحافةً وجمالاً". إلا أن الوزن الزائد سيما بعد أن فرضت الأم زيادة عدد القفزات من ألف إلى 3000 في اليوم ساهم في أذية الركبتين. وحذر الأطباء من أن نمو الأطفال يتأثر بعدد من العوامل كالرياضة والتغذية والمزاج والجينات الوراثية، وأن التمارين الرياضية لا يمكن لوحدها أن تلعب الدور الحاسم في المسألة.