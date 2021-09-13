بدأ احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين في السعودية

المصدر: البيان

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن بداية احتساب الغياب للطلبة غير مكتملي التحصين من يوم الأحد الموافق 5 صفر 1443هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم في السعودية عبر حساب الوزارة بـ "تويتر"، أنه الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م المتضمن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي للطلبة والمتدربين مِمن أعمارهم (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وفق اشتراطات هيئة الصحة العامه (وقاية)، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وحيث انتهت المهلة المحددة؛ فنؤكد على أن احتساب الغياب للطلبة سيبدأ من اليوم الأحد 5 صفر 1443هـ؛ وفقاً لما صدر بهذا الشأن.

وكانت الوزارة في وقت سابق قد أعلنت عن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممّن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر وطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتَيْن، حرصا على تحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، ورغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات.

وحثت وزارة التعليم الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها باستكمال التحصين بجرعتين لتمكينهم من دخول المنشآت التعليمية، ومواصلة الرحلة التعليمية، والحفاظ على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.