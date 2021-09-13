عناصر من "طالبان" يحولون طائرة عسكرية لـ "أرجوحة".. فيديو

المصدر: البيان

أثار مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، يظهر مقاتلي حركة "طالبان" يحولون طائرة عسكرية قديمة إلى أرجوحة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبين الفيديو كيف يتأرجح أحد عناصر "طالبان" باستخدام الحبل الذي علق على جناح طائرة عسكرية قديمة، وثبتت في نهايته لوح خشب.

وأنهت الولايات المتحدة عملية انسحابها من أفغانستان في 30 أغسطس الماضي، بعد عشرين عاما من تواجدها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وبات مطار كابول تحت سيطرة "طالبان"، في ظل مساعي الدول الأجنبية لإجلاء بقايا الرعايا والمتعاونين الأفغان مع تعهد الحركة المتشددة بالسماح بذلك.

وشهد مطار كابول إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين وانتهى نهاية الشهر الماضي.