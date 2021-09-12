خطأ طيار ينهي حياة 21 شخصاً في الهند

المصدر: أ ف ب

كشف تحقيق أجرته هيئة تنظيم الطيران المدني أن حادث تحطم طائرة مدنية جنوبي الهند السنة الماضية كان ناجماً عن عدم احترام الطيار الإجراءات المرعية.

وقُتل 21 شخصاً، هم 19 راكباً والطياران، في الحادث، فيما أصيب 75 راكباً وأحد أفراد الطاقم بجروح بالغة، بحسب التقرير.

وقال مكتب التحقيق في حوادث الطيران، التابع لوزارة الطيران المدني الهندية، في تقرير نُشر في وقت متأخر أول من أمس، إن «السبب المرجح للحادث هو عدم احترام إجراءات التشغيل الموحدة (إس او بي) من قبل قائد الطائرة».

وطائرة البوينغ 737، التابعة لشركة إير إنديا إكسبرس، التي كانت تقوم بالرحلة الرقم 1344، تحطمت في مطار كوزيكود في ولاية كيرالا جنوبي البلاد، وكانت تقل 190 راكباً ومن أفراد الطاقم في أغسطس السنة الماضية.

وخرجت الطائرة عن المدرج بسبب عاصفة، وسقطت على طول منحدر وانشطرت.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني أن الطيار «اتبع نهجاً غير مستقر، وهبط خارج منطقة الهبوط في منتصف طريق المدرج، برغم دعوة إلى الالتفاف أطلقها مساعد الطيار». و«الالتفاف» هو وقف عملية الهبوط.

وذكر التقرير أن طيار المراقبة لم يتمكن من تولي القيادة لكي ينفذ عملية التفاف.

وقام الطياران حينذاك بمحاولتي هبوط وسط الرياح القوية والأمطار قبل تحطم الطائرة.

والطيار الذي كان يتولى القيادة كان «متمرساً كثيراً»، بحسب التقرير، وقام بـ36 رحلة «في كوزيكود وخارجها خلال السنة التي سبقت الحادث».

وأوضح التقرير: «هذه الخبرة قد تكون أدت إلى بعض الإهمال الناجم عن الإفراط في الثقة، وهو ما أثر في اتخاذه القرار».

وقبل الحادث، طُرحت أسئلة عن خطورة المطار الذي يعتبر حساساً لأنه بُني على تلة مع هبوط حاد في أحد طرفيه.

وسنة 2017، انزلقت طائرة من طراز كيو-400 تابعة لشركة «سبايس جيت» كانت تقل 75 شخصاً عن المدرج نفسه في كوزيكود فيما كانت رطبة واصطدمت بالأضواء على الحافة.

ويعود آخر حادث كبير لطائرة في الهند إلى 2010، حين خرجت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة إير إنديا إكسبرس كانت تقوم برحلة بين دبي ومانغالاور عن مدرجها، ما أدى الى مقتل 158 شخصاً.