أول حلاقة سعودية تتصدر "ترند" تويتر في المملكة

المصدر: البيان

تصدرت شابة سعودية ظهرت في فيديو كأول حلّاقة في المملكة الـ"ترند" على "تويتر" في المملكة.

ويظهر المقطع الشابة التي تعمل في الحلاقة،تقص شعر طفل صغير،نشره السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الرحمن المطيري.

وبحسب المطيري، تعمل الشابة وفاء مهنة الحلاقة في بيتها وتحلق شعر الأطفال فقط ولا تقص شعر الرجال أو النساء، وتقوم بهذه الوظيفة بدعم من والدتها.

وكتب المطيري، مفتخراً بـ"أول حلاقة سعودية": "عزالله أنها كفو وبنت رجال، افتخرت بموهبتها ولا استحت، وأمها معها خير سند".

ولقي الفيديو إشادات واسعة من مغردين سعودين أثنوا على عمل الحلّاقة وطلبوا تشجيعها ودعمها.