السعودية.. يقتل والديه بـ 6 طعنات

المصدر: البيان

فتحت الشرطة السعودية في مكة المكرمه تحقيقاً موسعاً مع رجل في الأربعين من العمر قتل والده ووالدته بـ 6طعنات .

وبحسب صحيفة«عكاظ» كشف مصادر أن الجاني ظل يعاني من اعتلالات نفسية منذ سنوات انتهت بانفصاله عن زوجته ولا يزال على رأس عمله .

وطبقاً للمصادر، فإن الجاني ارتكب جريمته اليوم "الأحد" في المنزل الذي يقطن فيه مع والديه، إذ باغت والديه الطاعنين بالسن بعدة طعنات تسببت بوفاة والدته في الحال وبقي والده مصابا ونقل إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة ولفظ أنفاسه متأثراً بالطعنات.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الجاني إلى مركز شرطة الشرائع بمكة المكرمة وسط حراسة مشددة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.