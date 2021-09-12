أكبر مسابقة لتحضير القهوة تعود إلى الإمارات في 18 سبتمبر

المصدر: دبي-نهى حوا

تعود أكبر مسابقة لتحضير القهوة إلى الإمارات بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يتسابق الفائزون في المسابقة لاحقاً في بطولة "أيروبيرس العالمية" لتحضير القهوة لعام 2021 والتي ستجري في ملبورن بأستراليا في الخامس من مارس 2022.

وللسنة الخامسة، تنطلق المسابقة مع بطولة المناطق الشمالية في 16 سبتمبر وبطولات المناطق الجنوبية في 17 سبتمبر، على أن يلي ذلك بطولة الإمارات الوطنية في 18 منه. وكل تلك المناسبات سوف تجري في مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة.

و قال احمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة في بيان صحفي: "نحن سعداء لاستضافتنا بطولة ايروبيرس الوطنية الإماراتية مرة أخرى في مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة الحديث.

فالقهوة تجمع الناس معاً، وهي جزء حقيقي من الثقافة في الإمارات. وبناء على ذلك، من المشجع جداً أن نرى مشهد القهوة في دبي يتطور بسرعة كبير، وبزداد معه عدد متزايد من المتحمسين للقهوة والمهنيين في المجال.

ومن جهته، فان مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أصبح متجر محطة واحدة بالنسبة الى تجار البن الدوليين، وعلى طريقه لتحويل الامارة الى مركز عالمي لتجارة البن. فهناك فرص عديدة أمامنا ونحن نتطلع إلى المزيد من تعزيز تجارة البن عبر دبي والاستمرار في لعب دورنا في تطوير وتعزيز المواهب المحلية والامكانيات في القطاع".

هذا، وتجري مسابقة وطنية لقهوة "إيروبرس"، وهي أداة لتخمير القهوة، كل عام في أنحاء المعمورة، عبر أكثر من 59 دولة مشاركة مع 117 مسابقة تقريباً تستضيف أكثر من 3157 منافساً فردياً.

وقال منظم الحدث والرئيس التنفيذي لـ "موكا 1450"، غارفيل كير: "تستمر أكبر مسابقة للقهوة في الإمارات في النمو بالرغم من جائحة كوفيد-19، ونحن مسرورون لمشاهدة الإمارات تحتل مركز الصدارة فيما نستمر في إقامة مناسبات لصناعة القهوة من الطراز العالمي مع بروتوكولات للسلامة مناسبة.