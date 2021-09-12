السعودية.. ارتفاع نسبة الإصابة بالزهايمر والنساء في المقدمة

المصدر: البيان

ارتفعت نسبة الإصابة بالزهايمر في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة بشكل لافت والنساء في مقدمة المصابين بالمرض.

وذكرت رئيسة إدارة التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر، رؤى مليباري أنه يصاب شخص بالمرض كل 3 ثوان في العالم، وبحسبة بسيطة نجد أن عدد مرضى الزهايمر بالسعودية حوالي 130 ألف شخص، كاشفة أن النساء هن الأكثر إصابة بهذا المرض.

وقالت مليباري في تصريحات وفق قناة "الإخبارية"، إنّ هذه النسبة تعتبر كبيرة، فمنذ 10 سنوات كان المرض محدودا بالمملكة لكن الآن نسمع كثيرا عن أناس مصابين به.

وأشارت إلى أنَّ التوعية بهذا المرض جعلت الناس يبلغون الجهات الصحية وهو ما يسهل حصر الأعداد وفق صحيفة الوطن السعودية.

يذكر أنَّ العالم يحتفي في سبتمبر بشهر الزهايمر، يهدف التوعية بالمرض ومحاولة اكتشافه في وقت مبكر.

ومرض الزهايمر هو اضطراب عصبي متفاقم يؤدي إلى تقلص الدماغ (ضموره) وموت خلاياه ويعتبر داء السبب الأكثر شيوعًا للخَرَف؛ فهو حالة تتضمن انخفاضًا مستمرًّا في القدرة على التفكير وفي المهارات السلوكية والاجتماعية؛ ما يؤثر سلبًا في قدرة الشخص على العمل بشكل مستقل.