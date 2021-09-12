فيديو مؤثر لطفل سوري يتحمل مصاعب الحياة لتأمين احتياجات أسرته

المصدر: البيان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو مؤثر لطفل سوري يدعى يوسف، يتحمل مشاق ومصاعب الحياة ويكافح لتنعم أسرته بحياة كريمة.

ويظهر الطفل السوري يوسف في مقابلة مع قناة أورينت السورية، وهو يتحدث بطريقة تكبر عمره بمراحل عديدة تشكلت من خلال الظروف الصعبة التي واجهتها أسرته في حياتها.

وبعد عودته من المدرسة، يخرج الطفل يوسف من بيته لبيع الماء وكسب الرزق لإطعام إخوته الصغار وشراء احتياجاتهم المنزلية ولمساعدة والده في تأمين أجار المنزل.

وعند سؤاله عن مايتمناه في المستقبل، أجاب الطفل المكافح، بأنه يتمنى بأن يصبح طبيبا يعالج أمراض القلب ليساعد العالم.

ويرى يوسف أن عمله الشاق منذ الصغر سيساعده مستقبلا في تحمل الصعاب عندما يصبح طبيبا.