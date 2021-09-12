تسمم 51 شخصا بأحد المطاعم في السعودية

المصدر: البيان

تعرض 51 شخصا لتسمم غذائي في أحد المطاعم بمحافظة بقعاء في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت إمارة منطقة حائل، أن أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، تابع الحالات الصحية لمواطنين في محافظة بقعاء تعرضوا لتسمم غذائي، وتم على إثر ذلك إقفال أحد المطاعم.

وقالت إمارة حائل عبر حسابها في "تويتر" السبت: "وجه أمير منطقة حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ذلك وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة في قسم الطوارئ بالمستشفى خرج منها 32 حالة وباقي الحالات مستقرة".

وأكدت صحة حائل عبر حسابها بتويتر، اتخاذها الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام، وبينت أن الحالات الصحية للمصابين مستقرة.