عدة القلافة.. أدوات صناعة السفن قديماً

المصدر: رصد وتصوير - عبد الله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة، ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد، الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل، ويحكي اليوم عن أدوات القلافة.

قديماً استخدم القائمون على صناعة السفن، أدواتهم البسيطة في قلافة السفن، بأحجامها المختلفة، معتمدين على سواعد القلافين الإماراتيين الماهرين في فن صناعة وقلافة السفن، ومن بين هذه الأدوات «القادوم»، ومنقر لنقر الخشب وتنظيفه، ومنقر لإدخال الكلفات بين فتحات الخشب، والمنشار الذي يستخدم في تقطيع الخشب. كما يحتاج العاملون في صناعة السفن، إلى «الشبا»، وهي أداة تمسك الخشب، والمقدح للثقب، والرندة أو الفارة للتنعيم، وأدوات أخرى في عدة القلافة.