عُمان تحبط محاولتي تهريب 880 قرص مخدرات وتبغ

المصدر: البيان

أحبطت الجهات الأمنية في سلطنة عُمان محاولتي تهريب مواد مخدرة ومشتقات تبغ.

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على متسلل اشترك مع عصابة دولية لتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى السلطنة.

وأوضحت الشرطة أنه تم ضبط 60 لفافة كبيرة من مخدر الكريستال وأكثر من 880 قرصاً من المؤثرات العقلية بحوزة المتسلل، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

من جهة أخرى، نجحت زوارق شرطة خفر السواحل بمحافظة مسندم في ضبط لنش آسيوي محمل بما يقارب 15 ألف كيلوغرام من مشتقات التبغ المهرَّب.

وذكرت شرطة عُمان السلطانية أنها تستكمل الإجراءات القانونية حيال طاقم اللنش المكون من 4 أجانب.